Appel à la vigilance à Manhay : le message ne devait pas être diffusé sur les réseaux sociaux

Ce n’est pas la première fois qu’apparaît sur le net, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, un signalement de voiture et un comportement suspect de son ou ses occupants. Ce fut le cas, au départ de Manhay, ce mardi. Avec force de détails, on note le modèle de la voiture, sa couleur et sa plaque d’immatriculation, le tout accompagné du texte suivant: "Un véhicule suspect a été aperçu dans nos villages. Le même véhicule a été vu dans une commune voisine, le propriétaire prenait des photos d’enfants et serait suspecté de tentative d’enlèvement. Nous sommes dans l’attente d’informations complémentaires de la police mais ils envoient déjà des patrouilles. Si vous apercevez ce véhicule, prévenez directement la police." Ce qui interpelle dans plusieurs partages de ce message, c’est qu’il est signé de la directrice des écoles et de l’échevine de l’enseignement, Anne Mottet.