Vaux-Chavanne à la fête ce week-end

Le programme est copieux. Ce vendredi 26 août, dès 19 heures, tournoi de pétanque en triplette et jeu du clou. Le lendemain, samedi 27, place à la "garden party." Rendez-vous à partir de 17h avec plusieurs DJ, espace lounge extérieur et bar à cocktails. Le dimanche, à 15h, volley sur structure gonflable et, en soirée, beer pong. Le lundi, messe pour les défunts (18h) suivi d’un souper "jambon à la broche". La fête, millésime 2022, se clôturera par l’incontournable "Vecheu" le mardi 30 août. Notons que des attractions foraines seront présentes tout au long de ce week-end.