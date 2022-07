1000 «P’tits forestiers» à Chlorophylle

En 16 éditions, ce sont plus de 16000 jeunes de chez nous qui ont découvert des sites comme le Bastogne War Museum, l’Euro Space Center ou encore le Fourneau Saint-Michel.

Pas une excursion

Cette année, et pour la seconde fois depuis le lancement de l’opération, c’est le Parc Chlorophylle à Dochamps (Manhay) qui reçoit, depuis début juillet et jusqu’à la mi-août la visite presque quotidienne de jeunes venus de 29 communes de la province. Cet été, ils seront au total plus de 1000 à découvrir les charmes de ce parc par le biais de l’opération baptisée "Les P’tits forestiers".

"Pour pouvoir participer, les Communes s’engagent à assister à une réunion préparatoire en mai", enchaîne le mandataire provincial. Une réunion qui a toute son importance car au sein du Service Culture et Sport de la province, organisatrice, on insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une excursion dans le sens le plus banal du terme mais bien d’une activité pédagogique qui, de surcroît, permet un focus sur un site de notre province. Un des objectifs inhérents à cette activité.

Tissus réutilisables

Si la Province travaille de longs mois en amont, c’est également le cas de l’attraction hôte. Il faut en effet des effectifs pour garantir un accueil optimal et la mise sur pied des activités."La journée débute par un jeu de piste pour découvrir le parc. L’accent est mis sur la forêt, la nature et sa préservation. Cela est également de mise dans la seconde activité de la journée à savoir un travail autour des teintures naturelles issues des plantes et la réalisation d’un tissu qui permet d’emballer des aliments. Les jeunes retournent d’ailleurs chez eux avec ce tissu et des bonbons emballés pour les offrir à leurs parents", explique Nadine Herion, chargée de l’animation au Parc Chlorophylle. Un Parc qui, par ce focus, espère attirer un monde venu de la région et de la province:"95% de nos visiteurs viennent des gîtes. Ici, les enfants découvrent un parc non loin de chez eux et en parlent à leurs parents", avance, pour sa part, la directrice du parc, Marie Manguette.