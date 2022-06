Le conseil communal des enfants en place

Il s’agit là de la seconde expérience du genre dans l’entité, comme le rappelle l’échevine Anne Mottet: "En février 2020, nous avions installé le premier conseil des enfants, mais le Covid s’est invité dans notre vie un mois plus tard et les enfants n’ont pas pu siéger une seule fois. En ce début d’année, la situation sanitaire nous a laissés espérer qu’il était possible de relancer la machine." Une machine relancée en collaboration avec l’ASBL Creccide, spécialisée dans ce domaine. Place maintenant aux projets et aux débats pour ces jeunes conseillers communaux.