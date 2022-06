Camille et Noël

C’est à Samrée que Noël Desert pousse ses premiers cris. Camille Crasson, elle, voit le jour à Vielsalm. Le couple profite de sa retraite à Champ de Harre. Là où Noël a exercé son métier de mécanicien. Camille, pour sa part, a été secrétaire dans plusieurs magasins de meubles de la région. Ils ont eu 2 garçons et comptent 4 petits-fils.

Joëlle et Michel

Michel Lefevre est originaire de la région bruxelloise, Joëlle Art, de Flandre.

C’est à leur retraite qu’ils ont décidé d’émigrer vers la commune de Manhay, et plus précisément Freyneux, là où la famille du jubilaire avait une maison de vacances. Elle a été infirmière indépendante, lui informaticien.

©ÉdA

Du brillant pour 3 couples

Marie-Louise et Pierre

C’est il y a un peu plus de 65 ans que Marie-Louise Close et Pierre Reomprez se sont dits "oui" à Grandmenil, là où "Mimie" a vu le jour. Électricien, Pierre termine sa carrière comme chauffeur de camions, son épouse étant femme au foyer. Deux filles sont nées de cette union qui compte aujourd’hui 5 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants.

Marie-Josée et Paul.

3 filles, 7 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants complètent l’album familial de Marie-Josée Leboutte et Paul Warze, de Harre. Lui, menuisier, ponctue sa carrière dans une usine à Liège. Elle est couturière de formation. Derrière cette union se cache une passion commune pour le jardinage et le cyclisme.

Cécile et Pierre

C’est à Trazegnies que Cécile Bougard et Pierre Clerx ont échangé leur consentement. Le couple habite aujourd’hui à Odeigne. Et a fondé une famille qui n’a cessé de s’agrandir avec la venue de 6 enfants, 17 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants et 2 de plus sont prévus pour cet automne. Cécile a travaillé comme institutrice maternelle alors que Pierre.

©ÉdA

Trois fois 60 ans d’union

Lucie et Joseph

Grandemenil est la terre qu’autant Lucie Pirson que Joseph Tonglet ont toujours connue. Ils y sont nés la même année. Ils ont fait leur communion, leur confirmation en même temps, avant d’unir leurs destinées en août 1961.

Joseph a travaillé comme bûcheron, alors que son épouse s’attachait aux tâches ménagères. Ils sont parents à 3 reprises et grands-parents 4 fois.

Josette et Roland

C’est à Basse-Bodeux que Josette Defosses a dit "oui" à Roland Étienne. Travaillant tous les deux dans l’Horeca, le couple a exploité, jusqu’à sa pension, "Le Relais de la Sapinière" à Manhay.

De cette union sont nées deux filles. Josette et Roland ont 3 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants.

Madeleine et Julien

Madeleine Zune est originaire de Wibrin, Julien Vieuxtemps de Hourisnne-Mormont. Le couple habite aujourd’hui à Harre. Julien a travaillé une grande partie de sa carrière aux Sources de Chevron.

Madeleine, elle, a terminé sa carrière dans une fabrique de casseroles. Le couple a eu une fille. Il compte 3 petits-enfants.