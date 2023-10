Suprise pour Arnaud De Lie qui a rencontré le groupe qui lui a consacré une chanson : "Il a dit a sa maman qu'on était un peu fous" (vidéo)

Comment s’est mise sur pied cette petite surprise ?

La maman d’Arnaud nous a contactés par Facebook; on a dit oui directement.

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée d’écrire cette chanson pour Arnaud ?

On l’adore, on aime aussi sa personnalité. Il avait gagné une course il y a un an environ, on avait ce sentiment qu’il deviendrait un très grand coureur et on s’est dit qu’il fallait faire une chanson sur lui. Nous sommes même devenus membres de son fan-club (NDLR : qui en compte environ 250).

Pourquoi lui et pas Wout Van Aert ou Remco Evenepoel qui sont encore plus populaires du côté flamand ?

Je crois qu’ils n’ont plus besoin qu’on améliore leur popularité. Remco a déjà une chanson d’ailleurs. Mais la nôtre est meilleure (rires).

Vous êtes surpris de ce succès ?

Pas tant que ça, on se doutait que cela pouvait marcher. On a cherché un air connu sur lequel on pourrait facilement mettre le nom De Lie et ce morceau de Blondie (NDLR : intitulée “Denis”) s’est imposé.

Vous pratiquez le vélo ?

Surtout Vincent, le bassiste. Sa filleule fait même de la compétition, elle est fan d’Arnaud. David, le batteur, joue au foot et moi, je cours, surtout, et je fais un peu de vélo.

Vous jouez depuis longtemps ?

On a fondé un groupe au début du millénaire, genre punk et punk rock, essentiellement des reprises. Puis on s’est séparé en 2006 et on s’est reformé il y a un an. Mais on n’est pas encore remonté sur scène. C’est une première ici, on est d’ailleurs un peu stressé (NDLR : interview réalisée juste avant leur prestation). À l’idée de rencontrer Arnaud aussi.

Vous savez ce qu’il a pensé de votre chanson ?

Il a dit à sa maman qu’on était un peu fous (rires).

