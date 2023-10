Prison ou peines de travail pour les dealers de Libramont ayant entraîné la mort de Nicolas, 17 ans ?

Le 26 juillet 2019, une mère de famille de Maissin devait récupérer son fils Nicolas, 17 ans, à 23 h devant la gare de Libramont. Le jeune homme avait passé l’après-midi avec trois copains à Maissin (l’enquête révélera qu’ils avaient consommé pas mal de vodka), puis le père d’un des amis les a conduits à Libramont. Ils devaient passer en principe la soirée à Libramont jusqu’à ce que la maman de Nicolas, Mme Jeangout, les récupère à 23h.

"Or seul un des quatre amis était présent au rendez-vous à 23 h ! Avec la maman de Nicolas, ils ont cherché partout Nicolas pendant toute la nuit à Libramont. Puis la police a été prévenue et enfin, à 10 h 30, le corps sans vie de Nicolas a été retrouvé près des rails de la gare de triage de Libramont, entre la grand-rue et la gare", affirme Me Daniel Henneaux, avocat pour les parties civiles, la famille de Nicolas..

"Nicolas présentait un visage apaisé, couché sur le dos, les bras sur lui. On a retrouvé son GSM, ses lunettes et ses chaussures au pied du talus du chemin de fer, à 150 m de là. L’autopsie du corps a révélé que lorsqu’il est décédé, aux environs de 23 h 30, Nicolas n’était plus sous l’influence de l’alcool", dit encore l’avocat des parties civiles.

La filière de drogue remontait jusqu’au Grand-Duché

L’enquête va rapidement remonter à 4 dealers de la région de Libramont. Tout d’abord deux frères, majeurs, qui ont accepté de vendre 6 pilules d’ecstasy à Nicolas Jeangout dans la grand-rue à Libramont. "Nicolas leur avait demandé du cannabis, les vendeurs n’en avaient pas. Alors ils lui ont proposé de l’ecstasy", précise Me Henneaux.

Ces mêmes frères s’étaient approvisionné en ecstasy chez un revendeur, lui-même client d’un autre jeune homme de Libramont chez qui la police a retrouvé un seau rempli de 147 grammes de cannabis et 34 grammes de pilules d’ecstasy, exactement les mêmes qui ont été vendues par les deux frères au jeune Nicolas. L’enquête avait permis aussi de remonter la filière plus en amont, jusqu’à trois grossistes de Mamer, au Grand-Duché, mais ceux-ci n’ont pu être arrêtés.

Ce jeudi, les quatre vendeurs de stups de Libramont (un ne s’est pas présenté et fait défaut) ont comparu devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour vente de drogue avec la circonstance aggravante que cette vente a entraîné la mort d’un mineur d’âge.

Pour le parquet, la procureure de division de Marche, Marie Olivier, a requis des peines de 2 ans à 30 mois de prison.

"Mon client y pense tous les jours"

Les trois avocats de la défense, Me Céline Louis, Anne-Catherine Mignon et David Moinet, ont tous demandé une peine de travail pour leur client. Les défenseurs ont exprimé leur respect envers le profond chagrin vécu par les parents et la jeune sœur de la victime, mais ont aussi insisté sur le fait que les prévenus regretteront jusqu’à la fin de leur jour ce drame du 27 juillet 2019 à Libramont. "Mon client y pense tous les jours. Il est prêt à payer et indemniser au civil ce qu’il devra", avance Me Moinet.

Ces trois prévenus ne se sont plus jamais fait remarquer depuis les faits de 2019 et ont tous des contrats d’emploi dans des entreprises de la région.

Me Louis, avocat d’un des prévenus, a demandé que les montants réclamés pour le volet civil soient diminués car le jeune Nicolas, lui-même, se serait mis en danger au cours des semaines qui précédaient en consommant des produits illicites et des médicaments. "Je ne vous permets pas de dire cela, Nicolas a eu d’importants soucis de santé dans sa jeunesse et a dû consommer beaucoup de médicaments", a réplique Me Henneaux.

Le jugement sera rendu le 16 novembre.