Libramont: Le magasin Delhaize de Recogne franchisé ce vendredi

Monsieur Jamart, qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une telle aventure ?

Il y a un lien affectif entre ce magasin et moi-même depuis mon plus jeune âge. Mes parents y ont fait toute leur carrière et mon papa faisait partie de l’équipe qui a ouvert ce magasin en 1975. J’y ai d’ailleurs travaillé comme étudiant. À la seconde où nous avons entendu l’annonce de Delhaize de vouloir franchiser ses magasins, nous avons vu cela comme une réelle opportunité. Delhaize est pour nous une évidence grâce à son ancrage local fort, la qualité de ses équipes, son implantation, sa richesse d’assortiment et l’esprit que cette enseigne véhicule auprès des clients.

Les travailleurs déjà en place vont-ils garder leurs avantages ?

Oui, les salariés vont garder leurs avantages historiques repris sous forme de salaires, congés et autres. Ce point était une des conditions à la reprise du magasin et nous trouvons cela tout à fait logique.

Des départs sont-ils annoncés dans le personnel ?

Nous n’avons pas la volonté de nous séparer de qui que ce soit, au contraire, nous venons d’embaucher un directeur adjoint afin de seconder le directeur en place depuis plusieurs années.

L’enseigne va-t-elle désormais ouvrir les dimanches et jours fériés ?

Nous souhaitons répondre aux besoins de notre clientèle et évidemment, le Delhaize de Recogne sera ouvert tous les dimanches de 9h à 18h et ce, dès ce dimanche 22 octobre. Dans l’immédiat, nous resterons fermés les jours fériés mais nous réfléchirons à une ouverture dans un avenir prochain.

Vous avez connu le magasin depuis tout petit, rêvez-vous de le faire évoluer davantage ?

Lorsque j’étais gamin, j’ai souvenir que le Delhaize de Recogne était le plus beau magasin de Libramont et des environs. Nous allons faire en sorte que ce magasin le redevienne. Dans le courant de l’année 2024, nous avons prévu de gros travaux pour faire un remodeling complet du magasin.

Les clients vont-ils voir une différence au quotidien ?

Oui, je l’espère (sourire). Grâce aux nombreuses remarques émises par nos clients et nos collaborateurs, nous allons effectuer de légères modifications pour faciliter le parcours en magasin. Les rayons seront également mieux achalandés et nous accorderons une attention particulière aux producteurs locaux.

On peut donc s’attendre à de nouveaux produits ?

Nous allons mettre à l’honneur notre équipe de bouchers qui proposeront des recettes locales comme la saucisse au fromage par exemple. Il y aura de nombreux changements au niveau des produits locaux et nous souhaitons en faire notre priorité. Vous pourrez retrouver prochainement les œufs de la ferme des Pételles, la mozarella bio de Buffl’Ardenne, l’assortiment de bière ''La Chatte'' ainsi que les pommes de terre bio de la Ferme de la Gagière. Nous tenons à mettre en lumière tous les artisans de la région.

Serez-vous présent en permanence au magasin ? Allez-vous déléguer ?

La gestion d’un supermarché est un travail d’équipe. Nous donnons entière confiance à nos collaborateurs qui sont des professionnels avérés depuis plusieurs années. Nous serons tous bien présents en magasin pour servir de la meilleure manière les clients du Delhaize de Recogne.

Quid de la gestion de martelange.lu ?

Martelange.lu regroupe sous son aile des activités diverses et complémentaires. J’ai la chance aujourd’hui de pouvoir m’appuyer sur les équipes en place. Cette même semaine nous ouvrons notre première enseigne Delhaize au Luxembourg sous le format Proxy Delhaize. L’enseigne de Recogne devient alors notre deuxième magasin Delhaize. Nous pouvons dire que nous sommes en train de bâtir une longue série et une belle collaboration avec l’enseigne au Lion et Martelange.lu.