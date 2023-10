Une journée sportive ce dimanche à Libramont pour envoyer des personnes souffrantes au Mont Olympe

Cancer, AVC et Parkinson, les profils sont variés

C’est bien connu, l’exercice physique ralentit la progression de nombreuses maladies, y compris le vieillissement cérébral. "L’ASBL Fit Your Mind propose des activités physiques adaptées pour les maladies chroniques, et encadrées par des professionnels, notamment à Libramont, explique la directrice de l’ASBL pour la province de Luxembourg, Hélène Muselle. Après un incident de la vie, il n’est pas toujours facile de reprendre une activité physique. C’est ce qui manquait et c’est ce que nous proposons." Et pour 2024, c’est un grand défi que les membres de l’ASBL se lancent: l’ascension du Mont Olympe en Grèce. "Il y aura 3 000 mètres de dénivelés, reprend Hélène Muselle. Nous partirons du niveau de la mer jusqu’au sommet. Pendant six mois, nous aurons un programme d’entraînement certes physique, mais progressif pour que chacun se sente à l’aise. Quinze de nos participants se sont inscrits pour cette ascension au mois de mai." Parmi eux, une dame qui a subi une greffe des deux poumons, une autre qui s’est remise d’un cancer, un monsieur qui a fait un AVC et d’autres participants encore qui souffrent de la maladie de Parkinson et de sclérose en plaque.

"Ce sont des profils très variés et c’est ça qui fait la richesse du groupe, dit encore la directrice de Fit Your Mind pour la province. Nous aurons une équipe paramédicale pour accompagner ces participants, c’est-à-dire un kiné, un neurologue, une infirmière, un médecin traitant et une logopéde, sans compter les guides montagnes." À travers ce projet, l’équipe souhaite démontrer que la maladie n’est pas un frein mais au contraire, peut devenir un stimulant pour surmonter les obstacles.

Une estimation de 37 000 €

Un tel projet a forcément un coût. Ici, une estimation a été fixée à 37 000 €, c’est pourquoi l’ASBL organisera plusieurs événements d’ici l’ascension afin de récolter des fonds. Le premier, c’est ce dimanche dès 8h sur le parking du centre culturel de Libramont, avec une journée dédiée au sport. Au programme, différents circuits de marche, de course à pied et de cyclisme seront proposés. "Les parcours seront de 2, 5 et 10 kilomètres pour la marche et la course à pied, tandis que pour les vélos, il y aura des parcours de 17 et 33 kilomètres, dit encore Hélène Muselle. Il y aura également des itinéraires de 2 et 6 kilomètres pour les essais de vélos en tandem, avec possibilité de mettre une chaise roulante à l’avant." L’événement se veut inclusif, tout comme le défi collectif que sera l’ascension du Mont Olympe en mai prochain. Un beau projet dont tous seront fiers.