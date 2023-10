Marcher ou courrir pour lutter contre le cancer à Libramont

Seul ou en équipe, les participants marcheront ou courront 3 ou 5 km (départ groupé à 10 heures et libre de 10 à 12 heures), habillés d’un t-shirt rose (les personnes touchées par un cancer du sein), ou blanc (leurs proches et les sympathisants).

Annick Marchal, 59 ans, de Redu, fait partie de ceux et celles qui se mobiliseront lors de la "Race For The Cure" libramontoise. Elle marchera une fois de plus avec La Harde Rose, aussi donc organisatrice de celle-ci.

Elle a elle-même souffert d’un cancer du sien. "Heureusement, il a été détecté à temps", respire-t-elle. "Il y a quasi 19 ans jour pour jour, le 23 septembre, j’ai subi une mastectomie. Je n’avais jamais imaginé être mutilée à ce point à 40 ans. Mon combat a été long, mais il en valait la peine. Je me suis posé les bonnes questions. J’ai commencé à faire du sport, sans exagérer. La récidive est moins importante chez les personnes qui pratiquent un sport, et notamment la marche, et ont une bonne hygiène de vie." Annick Marchal précise par ailleurs: "Le cancer du sein touche énormément de femmes, une sur 8 aura l’aura un jour. Et le sujet reste tabou, même si on en parle un peu plus, mais des hommes sont aussi touchés par cette maladie."

Renseignements et inscriptions (18€/personne): www.raceforthecure.eu. "Il est aussi possible de rejoindre une équipe déjà existante", précise Annick Marchal. "Et de s’inscrire sur place, mais il n’y aura alors peut-être plus de t-shirt pour tous."

Vendredi, 13 équipes et 105 personnes étaient inscrites. Vous pouvez aussi soutenir la campagne en effectuant un don via le lien de l’évènement.