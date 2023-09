Un fortin de la Seconde Guerre mondiale fait débat à Libramont

Beaucoup se demandent pourquoi on n’a pas prêté plus d’attention à ce bâtiment historique qui fait tout de même partie du patrimoine local. Contacté en ce sens, l’échevin du patrimoine Jonathan Martin partage l’indignation de la population, mais il souhaite apporter quelques précisions. "Ces abris n’ont, à ma connaissance, jamais servi et furent cédés à l’État belge à la fin des années 40, souligne-t-il. Nous en avons localisé une trentaine sur le territoire communal dont certains ont déjà disparu au fil du temps. Il faut rappeler que ce patrimoine ne bénéficie pas d’une protection particulière et que la plupart des abris sont situés sur terrains privés, ce qui est le cas de ce fortin. La Commune, dans ces conditions, ne dispose que de peu de marge de manœuvre pour intervenir".

Le projet d’un "fortin-témoin"

Ce qui n’empêche pas la Commune d’être sensible au problème et que tout est mis en œuvre pour que leur histoire ne disparaisse pas.

"Nous avons entamé des démarches afin d’acquérir le fortin du Blancheau et la procédure vient enfin d’aboutir, poursuit l’échevin. Ce fortin est intéressant à plus d’un titre puisqu’il est le seul à disposer de deux étages, qu’il dispose toujours de son enveloppe en briques et est facilement accessible". À brève échéance, il sera valorisé avec une sécurisation du site, un aménagement des abords, la pose d’un panneau explicatif et la création d’une visite virtuelle.

"Nous avons également sorti en mai 2021 et en collaboration avec le Cercle d’Art et Histoire, une carte reprenant les différents emplacements de ces fortins, précise l’échevin. Carte qui est disponible à l’Office du Tourisme. Je pense qu’il est illusoire de croire que nous sommes en mesure de sauver tous ces fortins, surtout lorsqu’ils appartiennent à des particuliers. Il est donc important de se focaliser sur un projet de “fortin-témoin” accessible en toute sécurité".