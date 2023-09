Tintin à Libramont pour la Quinzaine de la BD!

À 14h ce dimanche, le public pourra découvrir ou redécouvrir le film de 1961 "Tintin et le mystère de la Toison d’Or" au cinéma libramontois. Après la projection, Jean-Pierre Talbot échangera avec le public sur cette aventure cinématographique qui bouleversera sa vie. L’acteur se prêtera également au jeu des photos et des autographes. Une petite exposition, rassemblant des souvenirs personnels de l’acteur, sera aussi à découvrir dans le hall du cinéma. Parmi ceux-ci, quelques pièces authentiques comme l’une des fameuses barres du bastingage de la Toison d’or, la célèbre orange bleue ou encore la houppette-postiche que l’acteur portait dans son second film.

Marc Hardy, le père de Pierre Tombal, sera à Libramont le 8 octobre

Le lendemain, quelque 150 élèves de l’enseignement communal sont attendus au cinéma pour une projection privée et une rencontre privilégiée avec l’acteur. Au-delà de cet événement, la quinzaine de la BD se poursuivra jusqu’au 8 octobre. Du 24 septembre au 31 octobre, la bibliothèque communale accueillera l’exposition Pierre Tombal "Des os et des bas". Son auteur Marc Hardy sera présent le dimanche 8 octobre à 14 h. Le dimanche 1er octobre, la bibliothèque communale et l’Office du Tourisme proposent la découverte ou redécouverte de la balade du 9e art. À cette occasion, une nouvelle silhouette sera dévoilée sur le parcours. Stéphane Dizier, originaire de Barvaux-sur-Ourthe, présentera les deux tomes de sa bande dessinée "Ainsi font les rivières". Le même jour à 13 h, une excursion gratuite au musée Hergé de Louvain-la-Neuve sera proposée. Attention qu’il est important de s’inscrire pour la plupart des activités, les places étant limitées.

Plus d’infos via la page Facebook Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny ou via le 061/23 34 80.