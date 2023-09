"Bouge ton sport" ce vendredi à Libramont: 650 ados initiés à de nouvelles disciplines

Plus de 650 étudiants, issus de 14 écoles secondaires de la province de Luxembourg, ont ainsi participé à une vingtaine d’activités durant cette journée. Le plaisir, la convivialité et l’amusement étaient au rendez-vous. Et dans un monde bousculé par les nouvelles technologies, celles-ci ont également été intégrées à certaines activités proposées durant cette journée. L’idée étant de toucher tous ces jeunes d’une manière ou d’une autre afin de les inciter à se mettre en mouvement.

Parmi les activités pratiquées ce vendredi, on peut notamment citer les sports classiques comme le basket, la course à pied, le tennis ou encore le tir à l’arc. Des activités moins connues comme le LU, le flag-rugby, le teqball, le drone, le géocaching ou encore la pole dance étaient également de la partie.

Que du positif pour les professeurs

Pour les professeurs d’éducation physique, ce type de journée représente une réelle aubaine. "C’est une journée qui fait du bien, souligne Pierre-Yves Ninane, professeur à l’école libre de Saint-Hubert. L’organisation et l’encadrement sont au top, raison pour laquelle nous venons chaque année depuis la création de l’événement. 15-16 ans est souvent une période où les adolescents bougent moins. Certains ont pratiqué un sport par le passé et abandonnent à ce moment-là. L’intérêt d’une telle journée a donc tout son sens."

Réel point positif de cette opération: l’autonomie parfaite dont jouissent tous ces adolescents. "Ils sont libres de se tourner vers le sport ou l’activité qui les intéresse, poursuit le professeur. Au total sur la journée, les étudiants doivent toucher à dix activités. Celles qui allient le numérique ont forcément la cote mais les sports plus fun comme le drone ou la trottinette rencontrent aussi le succès".

Pour ce professeur, les retours de ses élèves sont à chaque fois positifs. "Ils aiment ce type de journée et certains, non-sportifs, se découvrent des aptitudes. J’ai par exemple une jeune étudiante qui n’est pas très sportive et qui s’est adonnée au tir à la carabine. Et bien, elle a réussi toutes les cibles."

Quant à l’impact d’une telle journée sur le long terme, Pierre-Yves Ninane l’ignore: "Nous n’avons pas assez de recul. Mais si ce type de journée peut susciter l’envie de bouger chez un ou deux jeunes, c’est déjà ça de gagné".