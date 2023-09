Cambio, service des voitures partagées, débarque à la gare de Libramont

Et depuis ce mardi, il est désormais possible d’y emprunter des voitures partagées de l’entreprise Cambio. Deux voitures sont disponibles pour les utilisateurs de ce système sur le parking de la gare en face des anciens locaux de la poste. La Commune de Libramont a noué pour cela un partenariat avec Cambio. "Notre politique de mobilité repose sur trois axes, explique Carole Janssens, échevine libramontoise de la Mobilité. Tout d’abord l’aménagement d’infrastructures comme les voies lentes. Ensuite l’équipement, et le partenariat avec Cambio entre dans ce cadre. Et enfin, la sensibilisation de la population."

La mise en place de voitures partagées devrait être complétée, dans quelques mois, par un système de location de vélos à la gare avec un autre partenaire. Différents types de mobilités seront donc envisageables.

Après Arlon et Neufchâteau

Libramont est la 3e commune de la province de Luxembourg à accueillir les voitures partagées Cambio. Après Arlon où le service est déjà proposé depuis plusieurs années et Neufchâteau depuis le printemps de l’an dernier. Ces voitures partagées étant utilisées à la fois par des citoyens locaux qui ont parfois même abandonné leur véhicule personnel, que les utilisateurs de passage (touristes, personnes en déplacement professionnel).

"Cambio a fêté ses 20 ans d’existence en 2022, rappelle Nicolas Bodelet, manager Cambio pour la Wallonie. Tout avait débuté avec 3-4 voitures. Mais 20 ans plus tard, Cambio compte 2 600 véhicules à travers le pays pour 70 000 utilisateurs."

Pour pouvoir utiliser les voitures Cambio, il faut souscrire une affiliation. L’utilisateur peut réserver un véhicule dans n’importe quelle station du pays (le véhicule doit néanmoins être ramené à sa station d’origine). Différentes formules d’abonnement sont possibles. L’utilisation est facturée sur base du nombre d’heures de location et du nombre de kilomètres parcourus. Le carburant est pris en charge par Cambio au moyen d’une carte mise à disposition dans chaque véhicule.

"En moyenne, l’utilisation revient à 2 € de l’heure et à 0,35 € du kilomètre, souligne le responsable de Cambio pour la Wallonie. La facture moyenne des utilisateurs se situe entre 80 et 150 €. Ce qui tout calculé revient trois fois moins cher que les coûts liés à un véhicule personnel."

À noter que pour le lancement du système à Libramont, les nouveaux utilisateurs bénéficieront d’une réduction de 10 € sur les frais d’activation, ce qui revient donc à 25€.