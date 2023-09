L’Ensemble vocal La Tournerie en tournée avec "Canto General"

Le chœur a participé à de nombreux festivals et est à l’origine de plusieurs créations originales.

Cette année, la Tournerie a remporté le "Prix Camille Schmit", octroyé par la Fédération musicale du Luxembourg belge, qui récompense régulièrement une société faisant preuve de dynamisme musical et sociétal, de créativité et d’innovation.

Pour fêter ses 35 ans d’existence, la Tournerie part en tournée. "Cet anniversaire nous a donné envie de faire la fête, explique Marie-Béatrice Nickers. Dans le contexte actuel difficile, nous avons choisi d’interpréter Canto General, une œuvre exceptionnelle, emblématique et porteuse d’espoir. Elle rappelle que la paix et la liberté ne sont jamais acquises et qu’il faut sans cesse veiller sur elles".

Canto Général est une composition, un oratorio pour grand chœur, soliste et orchestre, qui fusionne les talents poétiques du prix Nobel de littérature Pablo Neruda avec la musique saisissante du compositeur grec Mikis Theodorakis. "Cette œuvre nous emmène dans un voyage à travers les paysages contrastés d’Amérique du Sud, décrivant avec précision les richesses de sa nature, l’histoire et les luttes incessantes pour la liberté", précise Marie-Béatrice Nickers.

Trois représentations dans la province

La Tournerie sera en représentation à trois reprises dans la province de Luxembourg. Le 23 septembre au ROX de Rouvroy, le 30 septembre à la Maison de la Culture d’Arlon et le samedi 7 et dimanche 8 octobre du côté du Centre culturel de Libramont.

"Canto General demande un chœur très important, poursuit le chef de chœur. Raison pour laquelle nous serons accompagnés du Chœur de l’Académie de Musique d’Arlon"AcaSingers", ainsi que de chanteurs issus de"L’Amitié"d’Arlon, de"Jehan le Bel"et de"la Magnanarelle de Liège. Des amis musiciens et artistes participent également à ce beau projet".

Parmi eux, le comédien Miguel Lamoline, le baryton Vincent de Soomer ou encore la soliste mezzo-soprano Gabriela Barrenechea. "D’origine chilienne, cette dame s’est installée en France après avoir fui son pays pour avoir milité contre le régime autoritaire et conservateur de Pinochet, ce qui lui a valu la prison, précise Marie-Béatrice Nickers. Sa présence lors de ce spectacle sera donc tout un symbole".

Infos et réservations via les sites internet des différents lieux de représentation.