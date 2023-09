78 761 € récoltés au Relais pour la vie de Libramont

La troisième édition du Relais pour la vie de Libramont est de nouveau un succès avec plus de 78 761 euros de dons récoltés. Un nouveau record donc puisque l’édition 2022 avait permis de récolter un peu plus de 60 000 euros. Le nombre de participants est aussi en augmentation avec plus de 700 participants et 23 équipes. Cet événement, c’est une belle occasion de mettre à l’honneur les Battants, ces personnes qui ont lutté ou luttent actuellement contre le cancer. Les dons récoltés sont reversés par la suite à la Fondation contre le cancer qui finance la recherche scientifique contre la maladie ainsi que des projets qui contribuent au bien-être des patients et de leurs proches. Le Relais pour la vie de Libramont a accueilli plus d’une vingtaine de battants. Parmi eux, David Forest. "En tant que personne atteinte par le cancer, je suis touché par la bienveillance, l’amour et l’espoir qui règnent ici à Libramont, explique-t-il. Grâce à cet événement, nous formons une communauté résolue à combattre, célébrer la vie et honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés trop tôt".