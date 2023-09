24 heures de Relais pour la vie pour lutter contre le cancer ce week-end à Libramont

L’an dernier, l’édition libramontoise avait permis de récolter plus de 60 000 €.

21 équipes inscrites

Pour cette édition 2023, tout commencera le samedi 9 septembre dès 15h avec la cérémonie d’ouverture. Les Battants donneront le départ des 24 h en effectuant le premier tour de piste. À 20 h, place à la symbolique cérémonie des bougies. L’occasion d’honorer la mémoire des personnes emportées par le cancer, soutenir celles qui en souffrent et célébrer celles qui l’ont vaincu. Ces 24 h de marathon se termineront le dimanche à 15h avec la cérémonie de clôture. Un moment chaleureux qui permet de mettre à l’honneur tous ceux qui ont rendu le Relais possible et surtout les personnes s’étant relayées durant ces 24 h En guise de final, toutes ces personnes parcourent, ensemble, un dernier tour de piste. Actuellement, on compte déjà plus de 536 participants, 21 équipes inscrites, 28 Battants et 34 000 € déjà récoltés. Tout au long des 24 h, spectacles gratuits, animations pour enfants et nombreuses possibilités de restauration. Il est toujours possible de s’inscrire aux 24h via le site internet www.relaispourlavie.be.