Ils buvaient sur le toit du LEC à Libramont, l’un d’eux a blessé un policier

L’individu en question est bien (et même très bien) connu de la zone de police Centre Ardenne et de la Justice. Il n’en est pas à ses premiers démêlés avec les forces de l’ordre. Lors d’un précédent dossier de rébellion devant la gare de Libramont, il s’était plaint d’avoir été victime de violences policières.

Rébellion et bagarre

Deux mois après les faits du LEC, rebelote. À l’avenue Herbofin cette fois. Nouvelle altercation avec des policiers. À nouveau, il leur crache dessus. Difficilement maîtrisable et maîtrisé, il abîme le combi de police.

Libéré sous condition, il est impliqué deux jours plus tard dans une bagarre sur la terrasse du New à Neufchâteau.

La substitute Pascale Robert requiert une peine unique de 40 mois de prison pour l’ensemble des faits. Elle regrette l’absence du prévenu devant le tribunal, car elle avait plusieurs questions à lui poser. "Il n’y a plus besoin de démontrer le mépris dont fait preuve monsieur, que ce soit envers les forces de l’ordre ou le tribunal", regrette-t-elle.

Trouble mental passager

L’avocate du jeune homme, Me Dewelle, plaide la démence passagère. Une expertise médicale fait en effet état d’un trouble mental, trouble dont ne souffre plus le jeune homme aujourd’hui. Or, il n’y a pas d’infraction lorsqu’un prévenu est atteint, au moment des faits, d’un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes.

Au tribunal de juger si effectivement ce trouble mental a aboli, chez le jeune homme, le contrôle de ses actes… Le jugement sera prononcé le 3 octobre.