Du monde pour la venue de Radio Contact à Libramont

Le principe ? Un rendez-vous fixé aux auditeurs dans cinq villes différentes durant toute la semaine de rentrée. Un moment qui permet de recevoir les dédicaces des animateurs, une photo souvenir et un cocktail gratuit dans le bar présent pour l’occasion. L’équipe de la radio a également distribué des tickets avec, à la clé, une possibilité de gagner un séjour à Disneyland Paris. L’objectif de la radio avec un tel événement est d’aller au plus proche de ses auditeurs. Avant Libramont, l’équipe de Radio Contact avait pris ses quartiers à Frameries, Hannut, Braine-l’Alleud et Fosses-la-Ville.