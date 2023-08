Libramont: un coaching scolaire, clé du succès pour le jeune ?

Une profession qui n’est pas reconnue

Le coach va donc s’intéresser à la manière d’étudier de l’élève et à ce qu’il ressent. Son but ? Lui redonner confiance en lui et l’aider à y voir clair dans ses souhaits sur sa future profession. Ces coachs travaillent essentiellement avec des jeunes issus de l’enseignement secondaire et supérieur. Ils interviennent également auprès d’adultes pour des réorientations professionnelles.

"Pour les gestes mentaux, qui incluent entre autres la mémorisation, l’attention ou encore la compréhension, nous pouvons aussi travailler avec des enfants dès 10 ans", précise la coach. Les séances avec ces professionnels sont souvent hebdomadaires, individuelles et durent une bonne heure. Au niveau des tarifs, il faut tout de même compter 60 € de l’heure. "Pour le nombre de séances, tout dépend de chacun, poursuit Marie-Ange Cornet. Mais généralement, on travaille en moyenne sept à huit séances. Le coût peut paraître important mais au regard d’une année d’université perdue par un étudiant par exemple, cela reste minime".

Actuellement, la profession n’est pas reconnue en Belgique, les remboursements de la mutuelle ne sont donc pas possibles.

Le métier reste méconnu

Pour devenir coach scolaire, il faut suivre une formation qui débouchera par la suite sur une certification. "Beaucoup se forment au Centre pour la Formation et l’Intervention Psychosociologique (CFIP) situé à Bruxelles, explique la coach. Il faut compter plus de 120 heures de formation". Il est également possible de se former dans certains centres IFAPME où la formation est alors plus courte puisque réalisée en 90 heures.

Et la demande, est-elle présente dans notre province ? "Pas encore assez, explique la professionnelle. Le métier reste encore méconnu dans la population. Il a pourtant de l’avenir devant lui. Par le passé, on ne se posait pas trop de question face à l’échec d’un enfant à l’école. De nos jours, on écoute plus les jeunes et leurs besoins, ce qui est une bonne chose".