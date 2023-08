Libramont : un projet d’EP pour la DJ Vicky Kristine

Encore assez peu connue chez nous, Vicky Cognaux commence à se faire un nom dans le monde de la musique techno et notamment en Flandre où elle a pu mixer dans quelques boîtes de nuit et festivals. Cette passion remonte pour elle à son enfance. “J’ai commencé le synthé quand j’avais 5 ans, et j’ai découvert la musique électronique quand j’avais 7 ans en piquant les CD de ma grande sœur. C’était des CD où on retrouvait Faithless, Robert Miles… Et je me souviens en particulier de la compilation MTV IBIZA the party 2001, avec Da Rude, Kernkraft, Tiesto, Marc and Claude, Airwave… Cette compilation trance m’a vraiment donné goût à la musique”, explique-t-elle.