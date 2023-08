Le film "Jurassic Parc" en projection plein air dans la verdure de Libramont ce samedi

Cette idée est le fruit d’une collaboration entre la Commune et le centre culturel. Le concept repose sur l’organisation de projections dans des endroits insolites de Libramont et de ses villages. Deux projections ont déjà eu lieu dans les villages de Freux et de Bonnerue au printemps dernier et le succès fut au rendez-vous tant en termes d’affluence que de retours positifs.

Après la ferme de Chevrihet de Freux et la chapelle Saint-Hubert de Bonnerue, c’est donc à présent au parc paysager d’accueillir l’événement. "Le parc est vraiment un site exceptionnel, qui a fait l’objet de toutes les attentions sous cette législature, souligne l’échevin Jonathan Martin. Il est pourtant encore trop peu connu du grand public, alors qu’il est accessible depuis fin 2017. Cet événement sera donc l’occasion de le faire (re)découvrir, mais aussi de tester pour la première fois le théâtre de verdure. Un théâtre qui devrait prochainement disposer d’une véritable scène pour accueillir toutes sortes de représentations".

En plus de la projection du célèbre film de 1993, les spectateurs de cette soirée pourront assister à un concert-hommage à la musique du film donné par le Cæcilia Wind Orchestra de Paliseul-Bertrix juste avant la projection du long-métrage.

"Nous voulons que cet événement parle au plus grand nombre, qu’il soit familial et même intergénérationnel. Mais surtout, nous voulons qu’il soit le plus accessible possible", conclut Jonathan Martin. Notons que cette projection marque la fin de la programmation "Les cinémas insolites", qui comptait trois dates.

– Accès par l’ancienne Ardenne joyeuse, en face du Lec ;

– Ouverture des grilles à 19 h ;

– Bar, food-trucks et pop corn ;

– Début du concert à 20 h ;

– Projection du film à 21 h 30 ;

– Prix: 10 € (concert + cinéma) ;

– Billetterie en ligne: www.cclibramont.be

– Art. 27 bienvenus.

Attention, report en cas de mauvais temps.