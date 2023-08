C’est ce que l’Inspection des finances écrit dans un rapport transmis en juin au ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus et que relaie jeudi le journal Le Soir.

La raison ? Les règles encadrant l’octroi de la subvention publique annuelle (de 852 800 €) n’ont pas été bien appliquées par la Foire, en particulier le respect de la loi sur les marchés publics.

Premiers soucis en 2022

Il y a un an, en juillet 2022, on avait appris que Natacha Perat, la patronne de la Foire agricole, facturait des frais de consultance à la foire via Sylvagri Consult, une entreprise établie au Grand-Duché.

Très contrarié d’accorder un soutien public wallon et de voir une partie de cette enveloppe consommée via des facturations luxembourgeoises, le gouvernement wallon avait ordonné l’arrêt de ces paiements à la société de consultance Sylvagri. Et il avait lancé aussi un audit financier via la Sogepa, l’un des bras financiers de la Région.

Il y a un an également, Natacha Pérat avait voulu jouer la transparence: "Cette facturation via Sylvagri existe depuis 15 ans et était connue de tous. Cela représente 200 000 € par an maximum alors que le budget de la Foire est de 6 millions. Ces missions sont purement commerciales. Le subside régional ne sert pas à les couvrir, mais est utilisé pour les aspects éducatifs et de promotion de l’agriculture rencontrés aussi par la Foire."

Dépenses non-conformes

Alors, qu’est-ce qui pose problème à présent pour les inspecteurs des finances ?

Dans la convention entre la Foire et le gouvernement wallon octroyant chaque année 852 000 € à la Foire, cette dernière est tenue de justifier comment elle a dépensé cet argent public, dans ses différentes missions (organisation des expositions d’animaux, promotion et image de la Foire, etc.)

Et c’est là que le bât blesse car l’inspection des finances a estimé que plusieurs de ces dépenses étaient "non conformes" par rapport à la loi sur les marchés publics pour la période entre 2018 et 2022.

Voilà pourquoi les inspecteurs des Finances recommandent de faire rembourser par la Foire 930 000 € de "dépenses non conformes".

Et ça va plus loin. Dans son rapport transmis au cabinet Borsus, l’Inspection des finances conclut aussi qu’il serait judicieux de vérifier le respect des marchés publics par la Foire à partir de l’édition 2014, pour s’assurer que le montant total des irrégularités n’est pas plus important.

Borsus : "On doit vérifier"

L’analyse financière sera étendue "à la totalité de la période non prescrite", précise le cabinet du ministre Willy Borsus. Le ministre ajoutant lui-même ce jeudi: "Comme indiqué par l’Inspection des Finances, il est bien entendu nécessaire de récupérer toutes les sommes qui ne feraient pas l’objet d’une stricte application des termes de la convention ou de la loi sur les marchés publics. Le gouvernement souhaite par ailleurs disposer de la totalité des pièces avant de se positionner sur l’ensemble des conclusions de l’Inspection des finances."

Le rapport final de l’Inspection des finances est attendu pour le 15 octobre. Dans l’intervalle, le gouvernement wallon a décidé de geler tout paiement des subventions dues à Libramont Cooperalia.

Natacha Perat, patronne de la Foire de Libramont, s'étonne des remarques de l'Inspection des finances

Foire de Libramont 2023, Natacha Perat. ©Mathieu Golinvaux

En l’absence de Jean-François Piérard, le président du CA de la Foire de Libramont en vacances, c’est Natacha Perat qui a répondu ce jeudi à toutes les sollicitations de la presse, qui ont été nombreuses.

Tout d’abord, la CEO de la Foire précise que depuis le 26 juillet 2022, la problématique de facturation par la société grand-ducale Sylvagri est réglée et terminée.

Pour ce qui concerne le rapport de l’inspection des finances dont elle a eu connaissance début juillet, Natacha Perat dit "s’étonner qu’on lui demande maintenant, en 2023, de fournir les preuves de mise en concurrence lors des appels d’offre car d’une part on n’est pas dans le périmètre de la loi sur les marchés publics et d’autre part toutes nos pièces et justificatifs rentrent chaque année à la Région wallonne et on ne nous a jamais émis la moindre objection."

Les 852 000€ de subsides octroyés chaque année par la Région à la Foire correspondent à 14% de ses revenus annuels, de son chiffre d’affaires. "On est donc largement sous le seuil des 50% justifiant d’intégrer les procédures liées à la loi sur les marchés publics, fait remarquer Natacha Perat. Mais cela ne nous empêche pas d’être rigoureux et de faire jouer la concurrence dans la désignation de nos fournisseurs."

La manager de la Foire de Libramont va donc fournir toutes les preuves nécessaires avant le 15 octobre. D’ici là, elle devra attendre le versement du solde 2022 de la Région wallonne (290 000€) et des premiers volets de la subvention 2023.