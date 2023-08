Quel projet horeca et quel coût pour l'ancien presbytère de Libramont?

Plusieurs exploitants dans le bâtiment ?

Autre particularité du bâtiment, c’est sans doute la luminosité. Certaines façades de l’ancien presbytère ne sont pas équipées de fenêtres. "Nous avons déjà réfléchi à cela et l’idée d’y développer une verrière, pour augmenter la luminosité, est envisageable, souligne Hugo Xhignesse, chef de projets chez Idelux. Dans le cas où, par exemple, la création de baies vitrées serait envisagée, ces modifications seraient soumises aux autorités compétentes. Le bâtiment n’est pas classé, mais l’objectif n’est pas d’aller tout démolir." L’idée est-elle de n’avoir qu’un seul exploitant sur l’ensemble du bâtiment ou envisage-t-on la possibilité d’avoir plusieurs exploitants différents ? En effet, il pourrait être envisagé l’utilisation du bâtiment sur deux fois deux étages par exemple. "Pourquoi pas, mais il faudrait alors que les deux projets soient communs et complémentaires et qu’ils permettent de dynamiser la place, précise le chef de projets.

Des prix qui risquent d’exploser

La bâtisse actuelle est saine, mais a besoin d’être rénovée en profondeur. La mise aus normes de l’électricité et des équipements sanitaires ainsi que la rénovation des parachèvements sont notamment à prévoir. Pour ce faire, la Commune a d’ailleurs prévu un budget de 300 000 €, un montant affecté prioritairement à la mise aux normes du bâtiment.

Rappelons qu’au départ, la Commune souhaitait rénover l’ancien musée, mais les prix exorbitants liés à l’isolation, à l’accès PMR et autres avaient refroidi les élus. L’installation d’un restaurant risque donc de faire exploser davantage les prix avec comme conséquence de repousser les éventuels intéressés. "Il est certain que le prix d’installation d’une cuisine professionnelle n’avait pas été envisagé à l’époque, souligne Hugo Xhignesse. C’est donc un coût supplémentaire qu’il faudra ajouter à la rénovation et mise en conformité du bâtiment". La redevance comprendra au moins une partie fixe de 1000 euros par mois et pourra éventuellement comprendre une partie variable exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires global. L’ancien presbytère, bâtiment emblématique de Libramont a donc de quoi donner des idées d’exploitation mais à quel prix ? Les personnes intéressées par ce projet doivent remettre leur offre au plus tard le 9 novembre 2023 à 11 h. Afin que l’offre soit acceptée, une visite du site est obligatoire.