Martelange.lu s'offre le Delhaize de Recogne

Ce lundi matin, Delhaize a annoncé la franchise de 15 supermarchés en Belgique. Parmi eux, on retrouve un magasin de la province de Luxembourg, celui situé à Recogne (Libramont-Chevigny). C'est Jérôme Jamart, administrateur de Martelange.lu qui sera à la barre de l'enseigne dans quelque temps. Il sera accompagné de ses collègues Tam Dersan, directeur commercial et Steven Flamme, directeur financier. Martelange.lu, ce sont plus de 80 collaborateurs qui œuvrent au développement d'une entreprise familiale active dans plusieurs domaines comme le commerce de détails, les services et bien divers, des magasins spécialisés comme la vinothèque ou Léonidas, des stations-services, de l'immobilier et même du marketing.