Entre flou et espoir chez les employés du Delhaize de Recogne qui fait partie des 15 magasins prochainement franchisés

Le 8 mars dernier, mécontent de la décision de la direction de Delhaize le Lion de vouloir franchiser 128 magasins du groupe, le personnel de l’enseigne de Recogne décidait de garder ses portes closes. Un mouvement de grogne qui s’étendra durant plus d’une vingtaine de jours, le magasin ayant rouvert ses portes le 29 mars. Cinq mois plus tard, et malgré ce mouvement de contestation, l’enseigne libramontoise fait donc partie des quinze premiers magasins à disposer d’un repreneur. Lorsque nous tentons de connaître l’effet de cette annonce sur le personnel en place, difficile de trouver quelqu’un qui souhaite s’exprimer. D’une part en raison de la saison estivale et donc la présence de nombreux étudiants, d’autre part par les stigmates de la grève qui sont toujours bien présents. Un employé, qui souhaite garder l’anonymat, a néanmoins accepté de s’exprimer. Il n’a néanmoins pas participé à la réunion de ce lundi. "J’ai appris cette reprise via les articles de presse sur les réseaux sociaux, souligne cet employé. Pour le moment, je ne suis au courant de rien. En tant qu’employé, c’est bien sûr regrettable d’apprendre une telle nouvelle ainsi. Pour l’avenir, c’est toujours le flou. Pourra-t-on garder nos avantages ? Devrons-nous travailler le dimanche ? Les questions restent nombreuses."