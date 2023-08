Vincent Taloche, l’une des affiches de la rentrée du Cente culturel de Libramont

www.cclibramont.be

1. Taloche, Kroll et Bibot en têtes d’affiche

L’amour de Vincent Taloche pour Bourvil n’est plus un secret. Avec son spectacle Taloche chante Bourvil le 3 décembre prochain, l’humoriste belge accompagné d’une dizaine de musiciens, rendra hommage à son aîné français à travers la reprise de quelques-unes de ses chansons iconiques et d’anecdotes savoureuses. Dix jours plus tard, le caricaturiste Pierre Kroll croquera en paroles et en dessins l’année écoulée. Une occasion unique de partager la vision caustique du caricaturiste phare de la Belgique francophone. Au printemps, Laurence Bibot présentera son dernier spectacle Je Playback où elle reprend les archives de la Sonuma, en humour et mélancolie, tout en jetant un regard malicieux sur l’évolution de notre société.

2. Deux tournées immanquables

Le Centre culturel de Libramont sera une des villes étapes de deux tournées immanquables pour les fans d’humour. Le 15 septembre, la tournée du Stand-up s’y arrêtera. Une tournée qui a lieu à Bruxelles et en Wallonie et qui regroupe une vingtaine d’artistes sélectionnés parmi les meilleurs talents de la scène belge francophone. En octobre, le Mondial de l’impro mettra en scène des équipes de France, Suisse, Québec et Luxembourg qui s’affronteront dans plusieurs joutes.

3. Le jazz de retour

Après de longues années d’absence, le jazz fera son retour au Centre culturel. Grâce à une collaboration avec Les lundis d’Hortense, spécialiste belge du jazz, Libramont va intégrer le Jazz Tour. Deux concerts sont ainsi prévus en janvier et février. Le premier verra les artistes Stéphane Mercier et Darren Beckett tandis que le second concert sera donné par Natashia Kelly et Nicola Andrioli.

4. Pour les plus petits

Le Centre culturel reprogramme plusieurs dates du cinéma "Croissants admis". Destiné aux familles, ce concept propose un petit-déjeuner le dimanche matin suivi du visionnage d’un film familial. En plus de cela, six spectacles pour le jeune public seront proposés durant cette saison. Il y aura même le spectacle Babysses, spécifiquement conçu pour les bébés entre 4 et 18 mois.

5. Les expos d’artistes locaux

Après l’exposition en septembre des deux chars celtes reconstruits par le Musée des Celtes de Libramont, le Centre culturel mettra en avant les artistes locaux dans diverses expositions. On y trouvera notamment l’artiste Manon Bouvry qui présentera son travail plastique ou encore Jean Gallet et son art de la peinture. L’illustrateur et peintre Maxime Martin proposera une exposition qui sera, pour l’occasion, adaptée aux enfants.

6. Du théâtre et des conférences

Parmi les différentes représentations théâtrales prévues, La ronde des mortes sera un spectacle unique à ne pas rater fin octobre. En effet, le collectif Makrâl propose de rendre hommage aux sorcières, ces femmes brûlées entre le 15e et XVIIe siècle. Un spectacle qui se donnera au sein de l’Église de Neuvillers et qui impliquera la participation des habitants du village. Parmi les conférences, on retiendra celles sur la reconstitution du char protohistorique de Sberchamps, la découverte de l’instrument astrolabe ou encore celle intitulée "Comment ralentir nos vies à 100 à l’heure ?".