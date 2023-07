Foire de Libramont: le commissaire européen à l’agriculture ne connaissait pas le Blanc Bleu

Impressionné et étonné devant les formes de cette belle génisse, le commissaire européen à l’agriculture s’arrête. La bête est magnifique, mais sa musculature, pour une Blanc Bleu n’a rien d’extraordinaire. Pas aux yeux du Polonais Janusz Wojciechowski qui ne connaissait pas cette race bovine qui fait la fierté de notre pays. Une race recherchée pour sa viande, et dont la semence est exportée dans 55 pays. Simon Noppen, directeur général du Belgian Blue Group, a vanté les atouts de la Blanc Bleu, " la race la plus verte, elle est celle qui produit le moins de méthane au regard de l’apport viandeux". Un projet Blanc Bleu vert est d’ailleurs en cours et explore les moyens de réduire durablement les émissions de méthane dans les filières de production bovine.