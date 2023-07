Libramont: souffler une journée grâce aux Bulles d’air

"En 2019, nous avions mis l’accent sur les atouts patrimoniaux, culturels et touristiques de Libramont, explique l’échevin Jonathan Martin. Deux ans plus tard, avec des reports liés à la crise sanitaire, c’est une excursion à Bouillon qui avait été proposée aux bénéficiaires. L’année dernière et cette année, les participants se sont rendus dans le Namurois, d’abord à Vresse puis à Chevetogne". À chaque excursion, le programme de la journée prévoit la visite guidée d’un musée afin d’amener le public-cible à pousser les portes de ce type d’institution. "Sans l’opération, certains ne seraient jamais entrés dans un musée", précise Jonathan Martin.

Un bilan satisfaisant

Ces journées détentes ont la particularité d’être gratuites. "Les bénéficiaires du CPAS ainsi que les familles qui s’inscrivent via une association à portée sociale qu’elles fréquentent bénéficient de la gratuité complète, indique le président du CPAS Cédric Willay. Cela comprend les droits d’entrées ainsi que les repas. Et les déplacements sont assurés par un bus communal".

Après quatre années de fonctionnement, le bilan de ces moments détentes en famille est plutôt bon. "La première année, nous avons accueilli une centaine de bénéficiaires. Les autres années, ils étaient une cinquantaine. Ce sont des personnes qui fréquentent le CPAS, l’Archée, l’Oasis, la Cordée ou encore la donnerie. Il y a des habitués, qui attendent impatiemment cette sortie, et toujours de nouveaux venus. Et la plus grande satisfaction, c’est de lire la joie sur les visages à la fin de la journée", se félicite Jonathan Martin. Pour conclure, refusant toute stigmatisation, les organisateurs rappellent que ce type de journée est toujours ouvert à tous.