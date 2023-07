Un jeune de 17 ans se promène devant la gare, un conducteur âgé de 62 ans s’arrête à sa hauteur et lui demande la direction pour se rendre à l’usine l’Oréal.

Se montrant avenant, le sexuagénaire invite le jeune dans sa voiture pour lui montrer la route menant à l’entreprise.

Mais en chemin, il s’arrête sur un parking, prétend souffrir d’une hernie au niveau du bas-ventre et invite le jeune homme à relever son t-shirt pour sentir son propre bas-ventre. En réalité, le conducteur vient lui effleurer le sexe.

L’adolescent refuse tout contact physique.

Le conducteur l’a alors ramené devant la gare de Libramont et s’est excusé pour son geste.

Mais la juge chestrolaise Carine Thomas se dit toutefois très inquiète: "Vous avez déjà été condamné 6 fois pour des faits similaires. Qu’est-ce qu’il faut faire avec vous ?"

Le sexagénaire répond qu’il parvient à maîtriser ses pulsions grâce à l’injection d’un médicament, le Zoladex, qui a un effet inhibiteur de la libido.

"Mais au printemps 2022, j’avais arrêté de prendre ce médicament car j’avais des difficultés financières. Le Zoladex me coûtait au moins 300 € par injection, laquelle doit être renouvelée tous les trois mois", a répondu le prévenu.

1 an de prison avec sursis

Le parquet, via la substitut Anne-Sophie Guilmot, demande une peine de 2 ans de prison assortie d’un sursis avec plusieurs conditions probatoires pour que "cessent définitivement ces pulsions" et ce danger pour la société.

Pour la défense, Me Jean-François Moniotte est favorable aussi à un sursis probatoire avec l’obligation de prendre les injections de castration chimique.

Le jugement a été rendu ce mardi à Neufchâteau. La juge Carine Thomas condamne Thierry Scholtes, chauffeur routier de son état, à une peine d’un an de prison, avec un sursis pendant cinq ans. Le prévenu devra suivre un accompagnement psychologique et impérativement recevoir ses injections de Zoladex, d’autant plus que cette médication bénéficie désormais d’une large intervention de la mutuelle.

Au civil, le prévenu devra verser 1 000 € à sa jeune victime et 1 € définitif à chacun de ses parents.