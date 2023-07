Sainte-Marie-Chevigny: Une soirée Open Air en soutien au Télévie ce 20 juillet

Ce jeudi 20 juillet, le club des jeunes (CDJ) de Sainte-Marie-Chevigny (Libramont) organise son tout premier Open Air festival. Quatre DJ animeront la soirée qui se déroulera en pleine nature, à quelques pas du terrain de football du village. Un feu d’artifice est même prévu sur le coup de minuit. Et les membres du CDJ vont se montrer généreux lors de cette soirée. En effet, l’ensemble des bénéfices seront reversés à l’opération caritative Télévie qui aide la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie chez l’enfant et l’adulte. "Le projet de cet Open Air, résulte d’une volonté commune de plusieurs membres et amis du Club des jeunes de Sainte-Marie, note Arnaud François, le président du CDJ. Nous avons tous été touchés de près ou de loin par cette maladie."