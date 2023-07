Grâce à Epicuris, 85% des personnes formées à Libramont ont déjà trouvé un emploi

Ce vendredi 30 juin, le Centre de compétences éphémère Epicuris a fermé ses portes à Libramont. Depuis février dernier, il avait pris ses quartiers au LEC sur une surface de plus de 3 000 m². L'objectif était de former un maximum de personnes dans les domaines tels que la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, la restauration ou encore la boucherie. Une dizaine de formations destinées à répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée dans les entreprises de la région. Et le bilan de ces cinq mois est plus que positif puisque 65 personnes ont été formées.