Un jardin d’un hectare ouvert au public

André et Véronique Dabe, deux pensionnés passionnés de jardinage, ouvrent leur petit coin de paradis ce week-end du 8 et 9 juillet à Freux (Libramont-Chevigny). L’occasion de découvrir leur potager nourricier, la basse-cour, la mare ou encore leurs nombreux arbres fruitiers, arbres et arbustes indigènes. Le couple fera également découvrir ses aménagements pour conserver les légumes d’hiver, la récupération de pluie et un vaste compost. Divers coins détente pour petits et grands seront accessibles afin d’y observer les nichoirs, abris de hérisson ou encore hôtel à insectes.