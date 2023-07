"Prendre les enfants en otage, c’en est trop !": les travailleurs sociaux manifestent à Libramont

Après les arrêts de travail et les piquets de grève observés la semaine dernière dans différents services, les travailleurs ont donc décidé de montrer leur mécontentement en sortant dans la rue.

"Il est très important de clarifier notre mouvement de grogne, lance une travailleuse. Si nous manifestons aujourd’hui, ce n’est pas pour nous mais pour les enfants et leurs familles. Ces derniers sont pris en otage dans un système qui ne tourne plus. Cela en devient dramatique. Nous ne savons plus leur proposer des solutions tant les services d’hébergement, les familles d’accueil ou les aides à domicile sont saturés".

Et les conséquences peuvent être dramatiques. "Des dossiers ouverts en SAJ ne peuvent être traités et les problèmes s’accroissent au fil du temps, poursuit un autre travailleur. Ces dossiers passent donc par la suite en SPJ et toute la procédure judiciaire se met alors en place".

Les travailleurs sociaux dans les rues de Libramont. ©ÉdA

Une impuissance qui fait mal

Chaque jour, les travailleurs font face à des refus des services résidentiels car tout est complet. "On doit alors mettre les priorités là où il y en a, voir où sont les urgences dans les urgences. Des parents ont besoin de souffler, sont d’accord d’être aidés, mais on n’a pas la solution à leur apporter. Les situations familiales se dégradent donc et certains jeunes arrivent à se mettre en danger ou à fuguer. La santé mentale des parents en pâtit également".

En tant que travailleur social, cette impuissance face à ces situations est difficile à vivre. "Nous le vivons très mal, acquiesce un intervenant. Des personnes tombent en burn-out et ne sont que très rarement remplacées. Et si remplacement il y a, cela prend des mois".

Sans oublier que ces travailleurs sociaux sont sans cesse submergés par le travail administratif. "Nous perdons beaucoup de temps en étant moins présents avec les familles et sur le terrain, explique un travailleur. Malheureusement, l’administration est souvent déconnectée de la réalité de terrain".

En attente de places

On pourrait croire que, contrairement à d’autres provinces plus urbaines, la province de Luxembourg a moins de dossiers SAJ et SPJ à traiter. "Ce n’est pas le cas, souligne un travailleur du SPJ de Neufchâteau. Rien que chez nous, nous avons plus de 530 dossiers ouverts et 92 en attente. La province de Luxembourg n’est pas épargnée par tous ces problèmes familiaux. Et nous sommes sans doute moins bien logés que certaines autres provinces pour les traiter. Le Luxembourg compte nettement moins de service et nous manquons de spécialistes à l’instar de pédopsychiatres".

Une centaine de travailleurs sociaux se sont rassemblés ce lundi à Libramont. ©ÉdA

Qu’espèrent tous ces travailleurs au travers de ce mouvement de grève et de cette manifestation ? "Nous sommes en attente de places supplémentaires en hébergement et en familles d’accueil, poursuit un travailleur. La priorité principale est la sécurité de l’enfant et de sa famille. Nous souhaitons également bénéficier d’un peu de reconnaissance. Nous travaillons dans l’ombre et peu de personnes sont au courant de notre quotidien. On en a encore la preuve aujourd’hui à Libramont ; peu savent pourquoi nous sommes présents dans la rue ce jour. Il est temps d’arrêter de prendre les enfants en otage".