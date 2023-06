1. Nicolas Roset, de Libramont à Bertrix

2. Julien Fries, de Bertrix à Saint-Pierre

3. Florent Martin, d’Assenois à Bertrix

4. Hervé Philippart, de Tellin à Bras

5. Tommy Le Mangouero, de Paliseul à Wellin.

6. Léo Lemaire, de Libin à Wellin.

7. Bertin Jardon, de Bras à Ochamps B

8. Pierre-Édouard Toussaint, de Saint-Pierre à Petitvoir.

9. Arnaud Lays, de Sainte-Marie Wideumont à Assenois B.

10. Albert Laurent, de Warmifontaine à Petitvoir.

Tous les transferts

ASSENOIS B

Arrivées

Anthony Hanchir (Petitvoir), Arnaud Lays (Sainte-Marie Wideumont), Romain Lay (Warmifontaine), Théo Lion (Gérouville)

Départs

Sébastien Michiels (Longlier), Julien Lejeune (Longlier), Jonathan Fries (?)

Entraîneur: Arnaud Lays (1re saison).

BERTRIX

Arrivées

Nicolas Roset (Libramont), Esteban Devresse (Paliseul), Florent Martin (Assenois), Nicolas Debroux (reprise), Thomas Luis (reprise), Andy Pougin (reprise), Maxence Roset (Douzy, F), Jean-François Rossignol (Orgeo), Arnaud Fresing (Orgeo), Ibrahim Ozkul et Aurélien Pierrard arrivent des équipes d’âge.

Départs

Julien Fries (Saint-Pierre), Mattéo Roset (Saint-Pierre), Sean O’Donnell (Saint-Pierre), Jean Bodelet (?), Marc-Kévin Amougou Mbia (Namoussart)

Entraîneur: Nicolas Roset (1re saison).

BRAS

Arrivées

Loïc Lockman (Libin B), Hervé Philippart (Tellin), Clément Hoscheit (Tellin), Pierre Hotton (reprise)

Départs

Rodrigue Bellemans (Warmifontaine), Alan Sensique (Vaux-sur-Sûre), Thomas Poncin (Namoussart), Bertin Jardon (Ochamps B), Baptiste Breuskin (Bastogne), Diego Debue (Longlier), Émilien Borcy (Saint-Hubert), Dylan Chabotier (Martelange)

Entraîneur: Matthieu Guiot (6e saison).

HAUT-FAYS

Arrivées

Romain Nana (Wellin), Les U21 Théo Mahy, Eliot Léonard, Hugo Crémer, Mathis Nollevaux, Augustin Smet, Matthieu Smet intègrent le noyau A.

Départs

Nathan Rézette (Paliseul), Ervin Englebert (Carlsbourg)

Entraîneur: Benoît Ruir (1re saison).

LÉGLISE

Arrivées

Raphaël Delgadillo (Saint-Léger), Charles Déome (Grandvoir), Théo Labranche (Libramont), Victor D’Affnay (reprise)

Départs

Maxime Mottet (Vance), Quentin Nicolas (arrêt)

Entraîneur: Corentin Vergottini (2e saison).

LIBIN B

Arrivées

Aymerick Lambrechts (Saint-Hubert), Cyril Antoine (Saint-Hubert), Louis Chisogne (Neuvillers B), Arthur Lambert (Neuvillers B)

Départs

Loïc Lockman (Bras), Maxime Baijot (arrêt), Maximilien Polet (Ochamps B)

Entraîneur: Arnaud Lambrechts (5e saison).

LIBRAMONT B

Arrivées

Néant

Départs

Noah Lutz (Orgeo), Tom Octave (Sibret), Corentin Gillet (Libin), Hugo Ribeiro (Neuvillers), Tom Christophe (Neuvillers B), Jalla Jabbour (Sainte-Ode), Tom Hahusseau (Sainte-Ode)

Entraîneur: Noël Jacques (1re saison).

NAMOUSSART

Arrivées

Marc-Kévin Amougou Mbia (Bertrix), Thomas Poncin (Bras), Antoine Brevery (Assenois), Valentin Gofflot (Assenois)

Départs

Junior Tene Talla (Sibret), Alexis Gautot (Jamoigne-Chiny ?)

Entraîneur: Olivier Laurent (2e saison).

NEUVILLERS B

Arrivées

Tom Christophe (Libramont), Alex Kerger (U17 Namoussart)

Départs

Maickel Kraus (Petitvoir), Arthur Lambert (Libin B), Louis Chisogne (Libin B), Nils Timmermans (Ochamps B)

Entraîneur: Olivier Jacob (2e saison).

OCHAMPS B

Arrivées

Les U16 Yan Abé, Maxime Cottin et Germain Pierre intègrent le noyau A.

Nils Timmermans (Neuvillers B), Bertin Jardon (Bras), Félicien Gillet (Ochamps), William Boulard (Ochamps), Bryan Boulard (Sainte-Marie Wid.), Maximilien Polet (Libin B)

Départs

Henri Doyen (Ochamps), Augustin Gillet (Ochamps), Jérôme Pierson (arrêt), Lionel Brocard et Nicolas Arnould restent à disposition

Entraîneur: Christophe Plennevaux (5e saison)

ORGEO B

Arrivées

Brandon Houchard (reprise), Gauthier Bozet (Neuvillers), Thomas Lambert (Libramont), Julien Pierrard (retour Portugal)

Départs

Arnaud Fresing (Bertrix), Maxim Marcelle (reste à disposition)

Entraîneur: Ludovic Fontaine (5e saison)

PETITVOIR

Arrivées

Pierre-Édouard Toussaint (Saint-Pierre), Maximilien Martin (Saint-Pierre), Maickel Kraus (Neuvillers B), Albert Laurent (Warmifontaine), Louis Van Steenberge (Libin), Armand Jourdan (Assenois)

Départs

Anthony Hanchir (Assenois B), Tim Moreau (Orgeo), Anthony Michiels (Longlier B), Simon Pierret (Longlier B)

Entraîneur: Jean-Pierre Kraus (2e saison).

SAINTE-MARIE-WIDEUMONT

Arrivées

Logan Dominique (Sainte-Ode B), Léopold Havelange (Neuvillers), Florent Bonesire (Neuvillers), Genti Asslani (Orgeo)

Départs

Arnaud Lays (Assenois B), Sébastien Carlier (équipe réserve)

Entraîneur: Sébastien Louis (1re saison).

SAINT-PIERRE

Arrivées

Julien Fries (Bertrix), Mattéo Roset (Bertrix), Sean O’Donnell (Bertrix), Sory Camara (Sibret)

Départs

Pierre-Édouard Toussaint (Petitvoir), Maximilien Martin (Petitvoir)

Entraîneur: Pierre Clarenne (3e saison).

WARMIFONTAINE

Arrivées

Rodrigue Bellemans (Bras), Dylan Verbruggen (Herbeumont), Maxime Hotton (Herbeumont), Axel Arnould (Namoussart), Corentin Lebichot (reprise), Jérémy Dufrasne (Tavigny), Jérémy Renotte (club bruxellois), Stive Leskens (Les Bulles), Yoan Sensique (Sainte-Ode B), Abdallah Hejawe (Sainte-Ode B), Christy Ingabire (réfugié burundais), Kévin Colle (équipe réserve)

Départs

Albert Laurent (Petitvoir), Romain Lay (Assenois B)

Entraîneur: Rodolphe Leclère (3e saison).

WELLIN

Arrivées

Léo Lemaire (Libin), Gabriel Tonneau (Vencimont), Romain Tonneau (Vencimont), Arthur Charlier (Vencimont), Tommy Le Mangouero (Paliseul), William Dumont (Gedinne), Fadil Sehel (Beauraing), Kévin Cavelier (Beauraing), Gauthier Mouton (Beauraing), Guillaume Florival (Houyet), Dylan Paridaens (reprise)

Départs

Martin Charles (arrêt), Dorian Calmant (?), Théo Suray (arrêt), Romain Nana (Haut-Fays), Nathan Godart (France), Sam Godart (Beauraing), Mathéo Wolf (Beauraing), Mathias Pierson (Beauraing)

Entraîneur: Adrien Marchal (2e saison).

Bras saura-t-il compenser les départs ?

Nicolas Roset comme joueur-entraîneur, Thomas Luis, Jean-François Rossignol ou Florent Martin en renfort: le Bertrix version 2023-24 ne manquera pas de répondant. Et s’annonce comme le principal favori du tout prochain exercice. Et qui pour s’opposer aux Baudets ? Troisième du défunt exercice, Bras a été victime de sa belle saison car plusieurs clubs sont venus frapper à sa porte. Les départs ne seront pas évidents à combler, mais le T1 Matthieu Guiot se dit néanmoins très satisfait des quelques renforts réalisés: les ex-Tellinois Philippart et Hoscheit ainsi que Lockman de Libin B. Les noyaux de Libramont B et d’Ochamps B sont quasiment inchangés et on devrait donc retrouver les deux formations dans le haut du tableau. Saint-Pierre a plutôt bien recruté avec les arrivées de Fries, O’Donnell ou Camara et n’a perdu aucun pion majeur. Petitvoir a effectué un recrutement de qualité et voudra faire mieux que le milieu de tableau. Léglise et Assenois B, qui découvrent la série, pourraient également figurer parmi les bonnes surprises. Wellin, qui descend de P2, repartira avec un noyau une nouvelle fois profondément remanié, avec de nombreux joueurs qui viennent des clubs namurois tout proches. Les autres formations tenteront dans l’ensemble de mieux figurer cette saison.