Arbres taillés de nuit, pelouse brûlée au Roundup, menaces…: le voisin accusé de faire vivre l’enfer

Un matin de mars 2021, le couple a découvert que ses arbres fruitiers, dans le fond de leur propriété, avaient été taillés grossièrement durant la nuit. Il s’agissait d’un énième épisode pour le couple qui n’a eu de cesse de s’adresser à la police. Entre 2015 et 2021, pas moins de 27 dépôts de plaintes visant le voisin ont été enregistrés

Et ce jeudi, le voisin était cité devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Il n’a pas fait le déplacement, mais avait chargé son avocat Me Vincent Ghislain de le représenter.

Ce conflit de voisinage a amené le couple à tomber en dépression.

"Mes clients ont enfin le sentiment de pouvoir être entendus", précise Me Henneaux. Et le conseil d’énumérer le nombre d’épisodes qui ont "pourri" la vie du couple: une bande de leur pelouse a été détruite au moyen de Roundup ; leur voisin a passé son temps à tondre la pelouse ; il chantait des chansons vulgaires bien haut ; on sonnait à leur porte en pleine nuit ; le fils de leur voisin venait dans le terrain en mettant de la musique à volume élevé avant de quitter les lieux juste avant 22 h 00 en précisant qu’il n’y avait pas de tapage nocturne…

"Monsieur a aussi dit à ma cliente qu’il allait la faire crever", évoque encore le conseil des parties civiles en parlant de harcèlement.

Une perquisition a été organisée

Lorsque le couple a découvert ses arbres coupés, il a alerté une nouvelle fois la police. Une perquisition a alors été organisée. Un sécateur avec la sève fraîche a été découvert chez le prévenu.

"C’est l’escalade et nous avons un prévenu qui n’est pas collaborant, estime la substitute Charlotte Saint. S i monsieur ne veut pas comprendre, la justice va lui faire comprendre." La représentante du parquet réclame 18 mois de prison.

Le prévenu a désormais revendu son terrain, mais le couple aspire à ce que les agissements cessent, car le prévenu les a toujours dans le collimateur.

À la défense, Me Ghislain évoque un problème de preuves. Par exemple, retrouver un sécateur utilisé ne prouve rien pour le conseil. Rien, dit-il encore, n’interdit de tondre sa pelouse plusieurs fois par jour. L’avocat du prévenu plaide l’acquittement. Jugement le 8 août.