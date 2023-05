Le marché du terroir de retour à Libramont

"Ce marché rencontre plusieurs objectifs, explique Cynthia Neuprez, chargée de communication à la Commune de Libramont-Chevigny. Il a essentiellement pour but de mettre les producteurs de la région en avant et de conscientiser les citoyens, petits et grands, sur l’importance de la consommation locale.

Ce rassemblement permet également de recréer du lien social et de dynamiser la place communale. Le marché porte une attention particulière à la transparence envers les consommateurs et la traçabilité des produits proposés".

Pour rappel, ce marché du terroir est né de la collaboration entre la Halle aux foires de Libramont, le Gal Nov’Ardenne et la Commune. Depuis son lancement, de nombreux producteurs locaux ont répondu présents.

Jusqu’en octobre

Ces derniers offrent une large gamme de produits variés comme du poulet rôti, de l’huile d’olive, des épices, du safran, du fromage de chèvre, des glaces ou encore des œufs, des biscuits et du savon.

Pour cette seconde saison, le marché du terroir sera présent chaque deuxième vendredi du mois, de mai à octobre. En voici les dates: 9 juin, 14 juillet, 11 août, 15 septembre et 13 octobre.