7 000 passionnés de l’univers équestre, ont visité ce week-end le Salon Equi’Feria à Libramont

Des démonstrations de maréchalerie étaient également au programme. ©-ÉdA

"Les organisateurs sont très satisfaits de ce week-end, tant au niveau de l’affluence que de la météo souligne Caroline Willems, directrice commerciale au LEC de Libramont. Avec cet événement, on ne part pas de rien puisqu’il succède au dernier Wallonie Equestre Event de 2019. Mais ce nouveau concept se voulait à la fois foire indoor et outdoor".

Un tel événement, à deux mois de la Foire, est-ce un signe que le monde équestre sera moins présent fin juillet ? "Non, du tout poursuit Caroline Willems. Ce salon est dédié au monde équestre, toutes disciplines confondues. Il est à la fois festif, commercial et fait la part belle aux éleveurs. C’est aussi une belle occasion de donner de la place aux amateurs. Incorporer un tel événement à la Foire serait compliqué".

Des animations pour enfants étaient également présentes. ©ÉdA

Trois jours en 2024 et de larges ambitions

L’ambition des organisateurs est de pérenniser le salon dans le temps et de l’agrandir au fil des années. Rappelons que ce salon, qui rassemble plusieurs disciplines du monde équestre, est unique en Wallonie et a pour objectif de redynamiser ce secteur.

"Nous avons comme ambition de développer cet événement de façon plus large explique Caroline Willems. L’idée est de mettre en place un salon dédié à l’ensemble des sports et loisirs d’extérieurs à l’image du monde équestre. On parle de l’escalade, de la randonnée, du parapente et de tout ce qui se rapproche de la nature. Le site de Libramont se prête bien à ce genre d’idée et il est important d’utiliser au maximum l’infrastructure existante".

Des balades en chars à banc étaient également possibles. ©-ÉdA

Même si les ambitions sont là, pas question de brûler les étapes. Les organisateurs souhaitent dans un premier temps assurer ce salon équestre sur le long terme. "Dès l’année prochaine, le salon se déroulera sur trois jours, le week-end de la Pentecôte poursuit la directrice commerciale. Petit à petit, notre volonté est de proposer plus d’exposants et puis d’ouvrir ce salon aux autres sports et loisirs extérieurs. L’objectif est clairement de devenir un salon majeur en Wallonie dans les années à venir".