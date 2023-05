Extorsion à la sextape et menace terroriste: un Libramontois est condamné à deux ans de prison

Il menace de faire exploser une mosquée. Les policiers fouillent son PC et découvrent qu’il est impliqué depuis plus de six ans dans un réseau de sextorsion. Le Libramontois, âgé de 45 ans, est condamné à deux ans de prison, dont 20 mois avec sursis.