Libramont réinstaure les commémorations du 8 mai

C’est ainsi qu’une importante assemblée était présente, la veille, pour le Te Deum chanté à l’église paroissiale et le dépôt d’une gerbe au monument aux morts par les autorités communales, les représentants des associations patriotiques et une délégation du Conseil communal des enfants.

"Il est important de bien dissocier le 11 novembre et le 8 mai, rappelle l’échevin Jonathan Martin. L’armistice de 1918 n’est pas la capitulation de 45. Le 8 mai, il n’était pas question de négocier avec les criminels nazis dont on venait de mettre au jour les horreurs. Bien plus que la victoire des Alliés sur les Allemands, c’est le triomphe des valeurs démocratiques et humanistes qu’on célèbre. On peut vraiment parler d’une victoire de la lumière sur l’obscurantisme. Une lutte qui doit plus que jamais nous inspirer".