À la recherche d'une de boule de cristal à Recogne : la police a dû intervenir pour réguler la circulation

La radio belge organise cet événement depuis maintenant quelques années. Cette grande chasse organisée dans toute la Wallonie et à Bruxelles offre 2 000 euros à la personne qui trouve la boule, une par province, grâce à des indices donnés à l’antenne et sur les réseaux sociaux. Sur son site internet, Radio Contact précise "que les boules sont cachées dans des lieux publics, accessibles à tous et à tout moment de la journée. Vous ne devez pas vous mettre en danger pour les trouver". Le hic, c’est que le dernier indice divulgué en pleine heure de pointe, a dirigé les chercheurs en plein centre de Recogne, là où la circulation est particulièrement dense. Traversées de route, présence en plein milieu du rond-point ou encore recherche dans le talus du chemin de fer, la sécurité des piétons était plus que limite. La police a d’ailleurs dû intervenir.

Les autorités pas averties

Du côté de la zone de police Centre-Ardenne, on n’était pas au courant qu’un tel événement allait se produire à Libramont. "La zone de police n’a pas été avertie, d’ailleurs c’est vous qui me l’apprenez, précisait Alain Mercier, commissaire de la zone. Si l’indice a bien été révélé aux heures de pointe, il aurait sans doute été plus judicieux de la part des organisateurs de privilégier un autre moment".

Du côté de la commune, la bourgmestre Laurence Crucifix n’était également pas au courant. "Vous me l’apprenez, j’allais justement contacter la police pour savoir ce qui se passe au rond-point, soulignait-elle. Les gens sont nombreux sur place mais il semble que tout se passe correctement. Les trottoirs et les accotements sont utilisés par les piétons. Je peux comprendre l’effet de surprise pour un tel jeu et donc que rien n’ait été divulgué en amont. Je suis ravie que Libramont ait été choisie pour la Province de Luxembourg. Je félicite déjà la personne qui parviendra à trouver cette boule".

À l’heure de boucler cette édition, la boule en question n’avait pas encore été trouvée. Ce jeu-concours est une belle initiative qui rencontre un beau succès. Néanmoins, il aurait sans doute été plus agréable pour tous de cacher l’objet dans un lieu plus sécurisé. Libramont regorge de lieu où la quiétude est de mise, à l’instar de la Place communale ou encore du champ de foire par exemple.