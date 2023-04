Émile Lecomte et sa compagne ont installé des distributeurs de plats préparés à Libramont et Neufchâteau

Et c’est le second choix qui a été effectué. Le couple va désormais proposer ses menus sur Libramont et sa région via des distributeurs automatiques. "Ainsi, nous pouvons continuer à répondre aux demandes de notre clientèle ; les foodtrucks seront dorénavant réservés aux grands événements", poursuit le jeune entrepreneur.

Deux distributeurs ont été installés à Recogne (parking de l’ancien Carrefour Paysan) et Libramont (entre le Sun7 et la Boutique 7e Avenue). Prochainement, de nouvelles machines seront installées à Saint-Hubert, Bertrix et Libin.

Des plats préparés localement

"Fourchon", c’est le nom donné à ces distributeurs. "C’est en fait le début des mots fourchette et baluchon, explique Émile Lecomte . Et un fourchon, c’est la dent d’une fourchette. Les clients y trouveront des repas préparés sains, variés, pratiques et adaptés à tous les régimes alimentaires. Il y aura une nouveauté avec la vente de sushis. Un grand principe changera néanmoins puisque nous n’aurons plus des produits 100% belges, à l’instar des sushis et du saumon. Mais ils seront toujours préparés localement. Au niveau des invendus, le gaspillage est évité puisque tout est redistribué à des associations". Disponibles 24 h/24 et 7 J/7, les plats seront vendus entre 9,5 et 12 euros. Pour le paiement, seules les cartes bancaires seront autorisées.

Prochainement, le couple va également proposer des desserts. "Nous allons nouer un partenariat avec la Pause Chocolat Thé de Libramont afin de proposer quelques desserts dans nos distributeurs, termine le jeune libramontois.

Notons que le foodtruck Bread & Bowls change de nom et s’appellera désormais B-Foodtruck.

www.fourchon.be.