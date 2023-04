Les Charlots de Freux ont 30 ans: de quoi nous raconter quelques anecdotes

"Au départ, nous avons été sollicités avec Jean-Pierre Zévenne pour soutenir le patro du village qui partait en Suisse, se souvient Francis Lanners. On a d’abord organisé un concours de couyon, puis nous avons pensé à monter une soirée théâtre en s’appuyant sur la mise en scène de Charles Bentz, qui était instituteur à Rondu."

Fabian Le Castel agréablement surpris

Le succès est au rendez-vous dès la première année avec deux séances programmées. "Nous sommes passés à présent à sept représentations, se félicite celui qui est dans la troupe depuis les premiers instants. Nous jouons toujours au mois de novembre en accueillant près de 2000 spectateurs. Et on est même monté à 2200. Nous avons la chance de pouvoir compter sur une salle de 350 places, 250 dans le bas et 100 au balcon. C’est vraiment une salle que l’on retrouve généralement dans une ville, pas dans un petit village. Cela en a déjà surpris plus d’un, comme récemment Fabian Le Castel. "

Des bénévoles fidélisés

En trente ans, tout n’a certainement pas été rose, mais la troupe est néanmoins restée très liée que ce soit au niveau des acteurs ou des bénévoles . "Pour une saison, il faut compter entre 60 et 70 personnes, poursuit Francis Lanners. Cela perdure sans doute parce qu’on se remet toujours en question. Et on avance avec notre temps. Chaque année, on organise une soirée des Charlots où on invite tous les bénévoles et les sponsors. Cela fidélise les deux. Les bénévoles, ce sont essentiellement des habitants du village."

S’il y a le plaisir de jouer, les acteurs ne rechignaient pas sur quelques petites blagues. "C’était possible avant, mais on s’est quelque peu"professionnalisé"ces dernières années, explique encore M. Lanners. Je me souviens d’un jeu de valise qui devait s’ouvrir, mais qui était coincée, une escabelle cachée dans une horloge alors que l’acteur devait s’y cacher. Et puis l’alcool… ce n’était pas toujours de l’ice-tea dans les verres."

Et la troupe rêve encore de quelques pièces emblématiques. "On espère toujours jouer des pièces comme La bonne planque ou encore le Dîner de con, explique Francis Lanners. La troupe, c’est actuellement une dizaine de personnes. Mais les plus belles pièces n’ont plus dix personnes. Cela forcera donc à une certaine réflexion sur la gestion du casting."

Avant de penser à retrouver la scène, les Charlots seront en fête les samedi 29 et dimanche 30 avril pour souffler les trente ans de la troupe.

Soirée théâtrale et repas pour le 30e

Samedi 29 avril à 20h : le cercle wallon vesquevillois présentera «Lu vizon voyadjeû' de Ray Cooney et John Chapman (PAF : 8 euros, réservations au 0495 236156 ou jose.dutroux@skynet.be. L’intégralité des recettes de cette soirée sera versée à Viva for Life.

Dimanche 30 avril à 12 h : partie académique, apéritif ouvert à tous, repas (enfants 10 euros (boulettes, frites, dessert), adultes : 25 € (sur réservation avant le 20 avril, 0495 23 61 56), animation musicale, photomaton, projection d’une compilation des 30 pièces, château gonflable..