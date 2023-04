Anthony Cognaux, de Libramont, statufie le chanteur Brian Johnson: 400 heures de travail pour un résultat bluffant

Ce dimanche, à Namur, restera une date historique. Le rassemblement des purs et des durs fans d’AC/DC a l’allure d’un pèlerinage commémoratif. Ils sont venus de tous les coins d’Europe pour assister au dévoilement d’une statue taillée à l’effigie de Brian Johnson, ce chanteur iconique d’AC/DC.

400 heures de travail

Un travail que l’on doit à un Luxembourgeois, Libramontois précisément. Derrière ce chef-d’œuvre confondant, il y a un tailleur de pierre, Anthony Cognaux, de la marbrerie Design-Stone à Libramont. Sa réalisation, entamée par un robot dans une pierre bleue du Hainaut âgée entre 150 et 350 millions d’années, représente quelque 400 heures de travail. Le Brian Johnson statufié résulte du travail combiné de la machine et de la main de l’homme.

Un robot a d’abord dégrossi le personnage à la fraise, exécutant un programme de 41 heures continues. Les hommes l’ont ensuite poli à la main. Le résultat est bluffant. "On a scanné une personne ayant son gabarit de l’époque. De là, à partir d’une photo, on a remodelé son visage au moyen d’un logiciel informatique", explique Anthony Cognaux.

Black is black

Une seule date est gravée dans la pierre: le 29 juin 1980. Ce soir-là, Brian Johnson est monté sur une scène namuroise, au palais des expositions, dans le cadre d’une mini-tournée confidentielle. C’est son baptême du feu, comprenez son premier grand concert "secret", sans en faire la promotion. Pas plus de 2000 spectateurs.

À Namur, ils sont trois à vouloir commémorer les 40 ans de l’album Black in Black dont le concert namurois du 29 juin, au palais des Expositions, étrenna les tubes parmi lesquels Hells Bells et You Shook Me All Night Long.

"Le 22 janvier 2020, à 14 h 30 très exactement, on a poussé la porte de Monsieur le bourgmestre", rappelle Georges Boussingault au pupitre placé à quelques mètres de la statue à dévoiler. Ils sont trois. Ce dernier est accompagné de Michel Remy et Mike Davister.

Une chance pour eux: Maxime Prévot est jeune et branché. Brian Johnson, ça lui parle plus que la majorité des élus au conseil. "Ça nous a surpris parce qu’on ne connaissait pas cette histoire", dit-il.

L’idée de départ consistait à demander qu’une ruelle ou une impasse porte le nom de Brian Johnson, en souvenir de cette fondatrice année 1980. Finalement, trois ans plus tard, c’est désormais une esplanade qui est baptisée au nom du groupe. Une plaque en témoigne: "Esplanade AC/DC, groupe de rock fondé en Australie en 1973 par les frères Angus & Malcolm Young."

Ce 29 juin 1980, peut-on encore lire sur la plaque, ils jouent pour la toute première fois au Palais des expositions de Namur avec leur nouveau chanteur et parolier, Brian Johnson, pour le lancement de la tournée Black in Black. Le nouveau totem touristique interactif, traduit en 4 langues et enrichi d’un QR Code, complète le propos: "C’est à Namur qu’AC/DC a surmonté le décès tragique de son chanteur et relancé sa carrière vers des sommets qu’ils n’ont plus jamais quittés depuis." Et Brian Johnson apparut à la lumière sous les vivats.