Des bébés se retrouvent sur des images pédo-pornographiques à Libramont

La présidente du tribunal correctionnel de Neufchâteau, Carine Thomas, se dit cependant très choquée par le contenu du dossier répressif: "C’est déjà grave de détenir et diffuser des images et vidéos d’abus sexuels à l’égard de mineurs, mais le pire ici est que certaines vidéos sont très choquantes et violentes. On y voit de jeunes enfants de 5 ou 6 ans et même des bébés. C’est absolument abject !", s’exclame la juge.

Et Carine Thomas poursuit: "Ce qui m’inquiète, c’est que vous semblez très lentement amorcer un processus de prise de conscience et de remise en question par rapport à ce que vous avez fait."

Le prévenu répond: "Oui, je me suis laissé emporter dans ce système. Je savais que c’était illégal, ce que je faisais, mais j’ai maintenant pris conscience que c’était aussi grave que si j’avais fait cela en réel."

"Pour satisfaire d’autres hommes"

L’avocat du prévenu, Me Sébastien Delhez, du barreau de Namur, reconnaît que son client a des difficultés à s’exprimer, mais que sincèrement il éprouve "de la honte, de la culpabilité, du dégoût."

"Mon client présente une forte immaturité. Vous remarquerez que le rapport du Centre de santé mentale confirme qu’il n’a aucune attirance physique pour de jeunes enfants mineurs ! En fait, il utilise ces vidéos pour servir l’excitation d’autres personnes adultes.

Mon client est un homme courageux, actif, qui travaille à différents endroits en plus d’être employé dans une PME. Accordez-lui une suspension probatoire du prononcé, qui éviterait un déclassement professionnel pour lui", termine Me Delhez.

La substitut du procureur du roi, Anne-Sophie Guilmot, est elle favorable à une peine de 10 mois de prison, assortie d’un sursis probatoire avec plusieurs conditions. "Car au départ, le prévenu n’a exprimé aucune compassion et empathie pour les victimes. Il se contentait de dire qu’il faisait cela pour faire plaisir à d’autres hommes. Il faut donc continuer à accompagner sa prise de conscience et qu’il se rende compte de la gravité de son comportement."

Jugement le 11 mai.