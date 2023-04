Une marche gourmande pour la bonne cause à Libramont

C’est une belle collaboration que s’apprêtent à réaliser le Rotary club de Neufchâteau et les pionniers de l’unité scoute de Libramont. En effet, les deux associations organisent ensemble une marche gourmande familiale le 23 avril prochain dès 10h au départ du local des scouts de Libramont. "Si nous avons décidé de nous unir, c’est parce que les deux groupes remplissent les mêmes objectifs que sont le"servir d’abord"et"être prêt pour faire son devoir, explique Fernand Antoine pour le Rotary club. De plus, de nombreux rotariens sont des anciens scouts et même chef d’unité. Les deux organismes ont un souci environnemental de profiter positivement de la nature et prônent l’intergénérationnalité". Cette marche gourmande se voudra donc familiale et prendra place dans les bois de Bonance et de Bernihé sur une distance de 7,5 km. Quatre étapes seront prévues dans le parcours et les produits locaux seront mis en évidence. Assiette apéritive, soupe aux légumes, potée liégeoise et dessert de la Pause Chocolat-Thé seront ainsi à déguster sans oublier les bières locales, soft et vins. Une alternative végétarienne est également possible à la réservation.