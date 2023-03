Ce matin, la CNE était responsable du piquet au Delhaize de Recogne (Libramont).

"Mais ce matin, contre toute attente, le directeur du magasin de Recogne (Libramont) en avait décidé autrement, relate Michel Duby Permanent CNE, responsable du piquet ce matin. En effet, tous les moyens étaient bons, mise sous pression du personnel, provocation envers les participants du piquet, appel aux forces de l’ordre et à bout d’arguments, appel à un huissier de justice pour constater qu’il y avait un piquet de grève…"

Michel Duby (CNE) déclare regretter cette violence envers les travailleurs, et informe que ce directeur est candidat repreneur ce qui explique son attitude irrespectueuse envers les travailleurs, préférant la bonne image à renvoyer à sa direction que le respect et le sort de 9 000 travailleurs qui ont peur et sont toujours sous le choc.

"Ce directeur avait donc anticipé sa journée, en remplissant son magasin de produits frais, faisant prendre un sérieux risque financier à l’entreprise, il avait demandé au personnel de reprendre le travail et expliqué que sans client les salaires ne seraient pas payés…", poursuit la CNE dans un communiqué. Nous sommes clairement entrés dans une guerre de communication, où la direction distille de fausses informations afin de faire reprendre le travail coûte que coûte et surtout saper le moral des travailleurs. Alors ce matin à Libramont était-ce une énième provocation de la direction de Delhaize, ou un fait isolé d’un futur candidat repreneur ? En tous les cas, nous avons pu constater que ce futur franchisé envisageait la future concertation sociale en recourant aux forces de l’ordre et à l’usage des huissiers… Pas de très bon augure pour les travailleurs…"