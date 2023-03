Le magasin Delhaize de Recogne en grève ce mercredi et jusque samedi

Contrairement à ce que nous annoncions dans notre édition d’hier, seuls les magasins Delhaize de Marche-en-Famenne et d’Arlon ont fermé leurs portes ce mardi suite à la grève. L’enseigne de Recogne (Libramont) a continué à accueillir ses clients jusqu’à la fermeture de 20h ce mardi. Mais ce mercredi matin, le magasin libramontois a bien gardé ses portes closes. "Hier (NDLR: mardi), nous n’étions pas au clair sur les motifs de ce mouvement de grève, annonce un employé. Nous avons préféré attendre d’avoir tous les éléments quant à cette situation pour débrayer, ce qui est donc le cas aujourd’hui. Si nous allons continuer les jours suivants ? Bien sûr, au moins jusque samedi. Continuer plus longtemps risque d’être compliqué, on n’a pas les moyens de se le permettre." Pour rappel, la direction de Delhaize Le Lion a annoncé hier, vouloir franchiser les 128 magasins du groupe en Belgique. Dans la province de Luxembourg, trois magasins sont impactés: Arlon, Libramont et Marche.