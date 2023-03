Affaire Libramont-Durbuy: "Le parquet a demandé que rien ne soit retenu contre nous"

Samuel Bodet, Pierre Gillet et l’avocat du club de Libramont ont été reçus ce mercredi à l’ACFF après les accusations de racisme à l’encontre du club et de Samuel Bodet de la part de Durbuy. Si la décision définitive n’est pas encore tombée et sera rendue mercredi prochain, "le parquet a demandé à ce que rien ne soit retenu contre le club et contre moi", explique Samuel Bodet. Le prononcé sera rendu le 15 mars.