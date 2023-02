Saint-Hubert : PanKart, un groupe 100% luxembourgeois

Un premier album en 2022

À l’aube de l’année 2018, le groupe PanKart se crée à l’initiative de Noé van Ingelgom et Mathieu Menot. "Ils sont venus me chercher ainsi que d’autres musiciens, souligne Bastien Bodson. L’envie était de produire un groupe aux sonorités irlandaises et folk et aux accents rock bien marqués. Tout cela en chantant en français". Rapidement, la troupe enchaîne les concerts et les représentations où reprises et compositions originales forment un mix gagnant.

À ce jour, PanKart a déjà sorti un album et un EP (NDLR: 4-5 morceaux avec un morceau d’au moins dix minutes).

"Nous avons enregistré notre album à Chênée, en plein pendant les inondations de 2021, précise le jeune homme. On assistait à des scènes apocalyptiques dans les rues et nous devions à la fois nous concentrer lors de l’enregistrement dans le studio". L’album Ortibani a été présenté en primeur à l’Entrepôt d’Arlon le 20 mai dernier. Assistant social de formation, Bastien Bodson travaille actuellement comme assistant en alphabétisation. Rêve-t-il toujours de faire carrière dans la musique ? "C’est très difficile. Il faut jouer un peu partout et se faire connaître. Il faut se créer un réseau et avoir ce petit coup de chance. Vivre de cette passion est donc difficile". PanKart s’exportera de la province à deux reprises ces prochains mois, notamment en Flandre et en France.

PanKart au Centre culturel de Libramont le vendredi 3 mars à 20 h 15. Entrée: 12 €. HERS: 6 €. Art.27: 1,25 €.